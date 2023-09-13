Боня собирается показывать свое новое лицо за деньги

«Я решила, что было бы не плохо вернуть потраченные деньги за операцию. Все таки сумма не маленькая и в связи с долгой реабилитацией она увеличивается с каждым днем! При таком количестве желающих первыми увидеть результат уже можно проводить аукцион. Как вам такая идея? Мало того, что тысячи сообщений от вас и еще десятки сообщений от разных изданий… Я пошла думать» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написала она в своих соцсетях.