Боня собирается показывать свое новое лицо за деньги
Знаменитость хочет вернуть себе часть средств за операцию.
Бизнесвумен Виктория Боня более двух недель назад сделала пластику лица. Окончательный результат звезда еще не показала. Однако промежуточный уже поразил публику знаменитости.
Пользователи Сети удивлены ее огромными губами и маленьким носом. Однако сама Боня заявила, что это из-за отека ее лицо выглядит необычно.
А сегодня бизнесвумен заявила, что думает над тем, чтобы показывать свое новое лицо за деньги. Виктория призналась, что она хочет подзаработать.
«Я решила, что было бы не плохо вернуть потраченные деньги за операцию. Все таки сумма не маленькая и в связи с долгой реабилитацией она увеличивается с каждым днем! При таком количестве желающих первыми увидеть результат уже можно проводить аукцион. Как вам такая идея? Мало того, что тысячи сообщений от вас и еще десятки сообщений от разных изданий… Я пошла думать» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написала она в своих соцсетях.