Богомолов назвал брак с Собчак «непродуманным и прекрасным»
Российскую телеведущую Ксению Собчак муж поздравил с третьей годовщиной их свадьбы. Режиссер Константин Богомолов назвал брак с журналисткой «непродуманным и прекрасным». Свое обращение он выложил в соцсетях.
«Четыре года назад К+К отправились в путешествие. Самое непродуманное и самое бесцельное, но самое интересное и прекрасное»», – написал Богомолов.
Напоминаем, что 13 сентября 2019 года в Грибоедовском ЗАГСе Москвы пара поженилась. Оба супруга вступили в брак второй раз, передает «Мослента».