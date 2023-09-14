Джулия Фокс объяснила, почему предпочитает откровенные наряды

Бывшая возлюбленная рэпера Канье Уэста, актриса и модель Джулия Фокс ответила на популярный вопрос, почему любит "голые" наряды. Об этом она рассказала в интервью New York Post.

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Джулия Фокс заявила, что при выборе нарядов ориентируется только на собственное мнение, не думая об оценке окружающих.

"Количество негатива в мою сторону был просто сумасшедшим. Люди хотят, чтобы мы вели себя скромно и прикрывались! Женщины столетиями добивались прав, чтобы мы могли одеваться таким образом", — заявила Фокс.

Джулия Фокс — модель, актриса и любительница откровенных и эпатажных нарядов. В 2022-м стало известно о том, что Фокс встречается с бывшим мужем Ким Кардашьян, рэпером и дизайнером Канье Уэстом. Однако их роман продлился всего полтора месяца. Паре было тяжело поддерживать отношения на расстоянии: Фокс жила в Нью-Йорке, рэпер — в Лос-Анджелесе.