Боня объяснила, почему Собчак нельзя делать пластику лица

Блогер и модель Виктория Боня на странице в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ) отреагировала на недавние слова коллеги Ксении Собчак о желании сделать блефаропластику (подтяжку век).

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Боня записала видео консультации с пластическим хирургом из Лос-Анджелеса Чиа Чи Као, который рассказал, как Собчак может избавиться от нависшего века. Блогер отметила, что попросила американского доктора провести консультацию для ее «любимой врагини», и сообщила, что не ждет благодарности от Собчак.

Ксения! Блефаропластику — ни в коем случае. Резать — ни в коем случае. Бровь от блефаро будет тянуть вниз! Бровь поднимать надо, не только внешний угол, но и немного всю бровь, и тогда не будет удивленного вида, — заявила Боня.

Ранее в своем Telegram-канале Собчак высмеяла Боню за новый нос и губы после пластики. Собчак сравнила Боню с персонажем из мультфильма «Свинка Пеппа» и сообщила, что волнуется за обновленный облик коллеги.

После Боня заявила о желании собрать с подписчиков потраченные на пластическую операцию деньги в размере $250 тысяч (около 25 млн рублей). По ее словам, поклонники и журналисты, желающие увидеть ее лицо после хирургического вмешательства, могут принять участие в аукционе. Правил и дат проведения торгов она не сообщила.

До этого поклонники сравнили новую внешность Бони с лицом покойного поп-певца Майкла Джексона, а также обвинили ее в «заниженной самооценке и непринятии себя».