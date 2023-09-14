Виктория Боня будет показывать лицо после пластики за деньги

Виктория Боня недавно легла под нож известного американского пластического хирурга и переделала себе лицо. Она показывала лишь часть лица, и ее уже стали критиковать за перемены во внешности. Боню сравнивают с Майклом Джексоном из-за увеличившихся губ.

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Вике надоели издевательства со стороны подписчиков, и она заявила, что больше не будет никому демонстрировать свою внешность. Однако сразу после своего резкого высказывания Вика решила «отбить стоимость операции» и отметила, что будет показывать лицо за деньги. Сколько будет это стоить, неизвестно. Вика пока не делилась подробностями нового заработка.

Напомним, после того, как Виктория сделала операцию, на нее накинулась Ксения Бородина. Ведущей не понравилось то, что Боня транслирует историю с пластикой в массы, и многие девушки отправятся после ее сторис в клинику переделывать внешность.