Сара Джессика Паркер вышла в свет в платье с глубоким декольте

Актриса Сара Джессика Паркер посетила театральную вечеринку в Лондоне. Фотографии с мероприятия опубликовал Daily Mail.

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58-летняя Сара Джессика Паркер позировала фотографам в шифоновом зеленом платье с глубоким декольте и вырезом от бедра. Звезда "Секса в большом городе" дополнила образ босоножками на шпильке и миниатюрной сумкой с серебряными пайетками. Актриса уложила волосы на манер голливудских волн и сделала макияж в бронзовых оттенках.

Газета.Ru

В конце августа создатели сериала "И просто так...", в котором Сара Джессика Паркер сыграла главную роль, объявили о продлении шоу на третий сезон. Руководитель отдела оригинального контента компании Max Сара Обри отметила, что второй сезон "И просто так..." стал очень успешным в плане просмотров, поэтому сериал продлили еще на одну главу.

"Мы не можем дождаться, когда зрители увидят, куда приведет третий сезон наших любимых жителей Нью-Йорка", — поделилась Сара Обри.