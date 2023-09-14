Сара Джессика Паркер вышла в свет в платье с глубоким декольте

58-летняя звезда «Секса в большом городе» вышла в свет в платье с глубоким декольте
Актриса Сара Джессика Паркер посетила театральную вечеринку в Лондоне. Фотографии с мероприятия опубликовал Daily Mail.
58-летняя Сара Джессика Паркер позировала фотографам в шифоновом зеленом платье с глубоким декольте и вырезом от бедра. Звезда "Секса в большом городе" дополнила образ босоножками на шпильке и миниатюрной сумкой с серебряными пайетками. Актриса уложила волосы на манер голливудских волн и сделала макияж в бронзовых оттенках.
В конце августа создатели сериала "И просто так...", в котором Сара Джессика Паркер сыграла главную роль, объявили о продлении шоу на третий сезон. Руководитель отдела оригинального контента компании Max Сара Обри отметила, что второй сезон "И просто так..." стал очень успешным в плане просмотров, поэтому сериал продлили еще на одну главу.
"Мы не можем дождаться, когда зрители увидят, куда приведет третий сезон наших любимых жителей Нью-Йорка", — поделилась Сара Обри.
"И просто так..." — спин-офф сериала HBO "Секс в большом городе". Оригинальный проект шел с 1998 по 2004 год и насчитывает шесть сезонов. Его продолжение "И просто так..." стало выходить в конце 2021 года. Второй сезон шоу стартовал в июне 2022-го. В возрожденном шоу принимают участие звезды оригинального сериала Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон, Кристин Дэвис, Дэвид Айгенберг, Марио Кантоне и многие другие.