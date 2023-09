Тейлор Свифт потеряла бриллиант из кольца стоимостью $12 тысяч

Тейлор Свифт побила рекорд музыкальной церемонии: она стала первой артисткой, получившей награду за клип года четыре раза. В этом году она стала победительницей с видео "Anti-Hero", в разные годы эту награду получали ее клипы "All Too Well: The Short Film", "Bad Blood" и "You Need to Calm Down".