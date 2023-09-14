Тейлор Свифт потеряла бриллиант из кольца стоимостью $12 тысяч

Певица Тейлор Свифт потеряла бриллиант из своего винтажного кольца стоимостью $12 тысяч. Об этом сообщает Daily Mail.

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Инцидент произошел во время церемонии вручения премии MTV VMA 2023 в Нью-Йорке. Тейлор Свифт надела на мероприятие винтажное кольцо с черным ониксом и бриллиантом от ювелирного дома Van Cleef Arpels. В какой-то момент певица заметила, что центральный бриллиант в ее кольце отсутствует. Вместе с организаторами премии артистка пыталась найти выпавший камень, но поиски оказались безуспешными.

По данным Daily Mail, кольцо было предоставлено Тейлор Свифт в аренду ювелирным дилером Joseph Saidian & Sons. На своей странице в Instagram дилер опубликовал фотографию Тейлор со сломанным кольцом, сопроводив фото поддерживающей подписью: "Мы по-прежнему навсегда Swifties". Несмотря на потерю бриллианта, церемония MTV VMA 2023 стала триумфом для певицы.

Тейлор Свифт побила рекорд музыкальной церемонии: она стала первой артисткой, получившей награду за клип года четыре раза. В этом году она стала победительницей с видео "Anti-Hero", в разные годы эту награду получали ее клипы "All Too Well: The Short Film", "Bad Blood" и "You Need to Calm Down".