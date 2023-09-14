Певица Азиза снялась в постели без макияжа
Певица Азиза поделилась с подписчиками своих социальных сетей честным снимком без макияжа и фильтров. На фотографии певица запечатлена лежа в кровати.
59-летняя Азиза предстала перед поклонниками без макияжа и с волосами, собранными в небрежный пучок.
"Вот и закончился еще один день нашей жизни. Мы снимаем маски, а с ними роли, которые играем, кто по собственному, кто по чужому сценарию. Как говорил Шекспир: "Весь мир театр, а люди в нем актеры", - подписала фотографию певица.
Поклонники Азизы оценили ее "честную" фотосессию. "Боже! ну хоть кто-то без фильтров! Красивая", "Восхищаюсь вами! Красивая женщина с красивой душой", "Азиза - вы прекрасны", "Без масок, душа должна светиться и без макияжа", - написали пользователи в комментариях.
В марте 2023 года Азиза на концерте призналась, что заканчивает свою 40-летнюю карьеру исполнительницы, и посвятит дальнейшую жизнь целительству.
"Сольные концерты очень много занимают времени. Поездки, перелеты — все очень сложно. Мое истинное предназначение: я — проводник света и любви", — сказала артистка.
Она заявила, что способность исцелять у нее с детства, однако до этого она не придавала этому значения. По словам Азизы, творчеством она занималась ради мамы, а после того, как ее не стало, певица "поняла и приняла свое истинное предназначение".