Певица Азиза снялась в постели без макияжа

Певица Азиза поделилась с подписчиками своих социальных сетей честным снимком без макияжа и фильтров. На фотографии певица запечатлена лежа в кровати.

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59-летняя Азиза предстала перед поклонниками без макияжа и с волосами, собранными в небрежный пучок.

"Вот и закончился еще один день нашей жизни. Мы снимаем маски, а с ними роли, которые играем, кто по собственному, кто по чужому сценарию. Как говорил Шекспир: "Весь мир театр, а люди в нем актеры", - подписала фотографию певица.

Поклонники Азизы оценили ее "честную" фотосессию. "Боже! ну хоть кто-то без фильтров! Красивая", "Восхищаюсь вами! Красивая женщина с красивой душой", "Азиза - вы прекрасны", "Без масок, душа должна светиться и без макияжа", - написали пользователи в комментариях.

В марте 2023 года Азиза на концерте призналась, что заканчивает свою 40-летнюю карьеру исполнительницы, и посвятит дальнейшую жизнь целительству.

"Сольные концерты очень много занимают времени. Поездки, перелеты — все очень сложно. Мое истинное предназначение: я — проводник света и любви", — сказала артистка.