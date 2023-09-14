Оксана Самойлова показала фигуру в миниатюрном бикини

Модель и блогер Оксана Самойлова поделилась с подписчиками своих социальных сетей бэкстейджем со съемки.

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35-летняя Оксана Самойлова позировала перед камерой в миниатюрном коричневом купальнике, состоящем из треугольного лифа и трусов-стрингов на завязках. Образ модели дополнили кольцо и серьги с бриллиантами.

Жена рэпера Джигана уложила волосы легкими волнами и сделала макияж в бронзовых оттенках с акцентом на губы. В конце августа Оксана Самойлова призналась подписчикам, что у нее появились проблемы с психикой и она обратилась в клинику, чтобы пройти чекап. По словам модели, психолог дал ей задание научиться жить в состоянии неопределенности. Теперь звезда учится замедляться и расслабляться.

"Я абсолютно все замыкаю на себе. Я абсолютно все контролирую, все процессы — дома, с детьми, на работе. Все финальные точки я замыкаю на себе", — рассказала модель.

Самойлова считает, что подобный контроль стал одной из причин ухудшения состояния ее нервной системы. Сейчас блогерша радуется, что семья "прекрасно существует" без ее контроля.

"Это такое облегчение — знать, что если я не контролирую, ничего не развалится. По крайней мере, несколько дней", — поделилась звезда.