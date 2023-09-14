Телеведущая Ида Галич сообщила, что ее сын заболел

Блогерша и телеведущая Ида Галич сообщила в Instagram, что ее сын Леон заболел. Галич опубликовала фото, как Леон дышит через ингалятор.

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Она не уточнила, чем заразился мальчик, однако уверила, что он все стойко переносит. Сама звезда еще не заболела и чувствует себя нормально.

"Я пока держусь, но чувствую после съемок в холодном павильоне шансов слечь еще больше", - поделилась блогерша.

Галич воспитывает сына Леона от блогера Алана Басиева. Звезды поженились в 2018 году, но в 2020-м расстались. Телеведущая уверяла, что развелась с супругом не из-за измен, рукоприкладства или оскорблений. Однако она не называет причины разлада в семье.