Телеведущая Ида Галич сообщила, что ее сын заболел
Блогерша и телеведущая Ида Галич сообщила в Instagram, что ее сын Леон заболел. Галич опубликовала фото, как Леон дышит через ингалятор.
Она не уточнила, чем заразился мальчик, однако уверила, что он все стойко переносит. Сама звезда еще не заболела и чувствует себя нормально.
"Я пока держусь, но чувствую после съемок в холодном павильоне шансов слечь еще больше", - поделилась блогерша.
Галич воспитывает сына Леона от блогера Алана Басиева. Звезды поженились в 2018 году, но в 2020-м расстались. Телеведущая уверяла, что развелась с супругом не из-за измен, рукоприкладства или оскорблений. Однако она не называет причины разлада в семье.
В августе 2023 года Галич призналась, что заблокировала мужчину, который хотел за ней ухаживать. Галич объяснила, что мужчина оказался женат. Звезда заявила, что такие отношения "не ее история". Блогерша призналась, что незадолго до этого интуиция ей подсказывала, что со спутником что-то не так. Она также заявила, что у нее есть ресурс дарить свои чувства и делиться эмоциями с другими.