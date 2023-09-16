Звезда «Пацанок» попала в больницу: печальная участь участниц проекта

На днях бывшую участницу шоу «Пацанки» Анастасию Петрову сбила машина. О своем состоянии девушка рассказала в личном Telegram-канале.

© ФедералПресс

«У меня трещина на два ребра и сильные ушибы. Кожа тоже стесана нормально так с рук и ног. Ну ничего, жить вроде буду, и на том спасибо. Придется не ходить в зал пока, а ведь я возвращалась с тренировки. Берегите себя и остерегайтесь неадекватных водителей», – сообщила Анастасия.

По словам девушки, столкновение было внезапным, в растерянности от болевого шока она не сразу обратилась за помощью.

Сейчас Петрова восстанавливается в больнице и благодарит близких и поклонников за поддержку. Ей приходят подарки с провизией и лекарствами, а фанаты активно желают в соцсетях скорейшего выздоровления.

Злой рок после участия в шоу преследует и других «пацанок». Так, 19 августа в Москве погибла звезда шоу «Новые пацанки» Юлия Михайлова. Девушка упала с высотки, причиной смерти назвали несчастный случай.

Ее коллега по телепроекту Кристина Захарова рассказала, что за несколько часов до трагедии Юлия ввязалась в пьяную драку. После нее девушку видели еле стоящей на ногах в том же районе, пишет 5-tv.ru.