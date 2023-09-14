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Звезда сериала «Холоп» сообщила о разводе

В 2019 году Ольга Дибцева впервые стала мамой. Она родила дочку Серафиму своему супругу бизнесмену Роману Бочарову.

Звезда сериала «Холоп» сообщила о разводе
© New Magazine

Семью звезды сериала «Холоп» считали одной из самых образцовых пар. Однако сегодня актриса сообщила печальную новость. Ольга и Роман решились на важный шаг в жизни — развод.

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Дибцева призналась, что до последнего боролась за сохранение семьи, но в конечном счете сдалась, поняв, что оба партнера мучаются друг друга, не решаясь сделать шаг.

«Друзья привет! Новость грустная, но что поделать. Мы с мужем Романом и отцом нашей дочери Серафимы решили развестись. Это был долгий процесс и долгая обоюдная борьба за отношения, к сожалению, она не увенчалась успехом. По жизни я боец и мне казалось, что то, что у нас происходит это кризис, за отношения надо бороться, за любовь нужно бороться. К сожалению, это мешало мне увидеть реальность – что отношений уже никаких нет, что все умерло и мы просто мучаем друг друга, не решаясь сделать шаг. Я очень благодарна Роману за 5 лет, которые мы провели вместе, за самую лучшую дочь на свете. За терпение и уважение. Конечно, мы на всю жизнь остаемся родителями нашей дочери и будем делать все для её благополучия», — сообщила Ольга.

Дибцева призналась, что проблемы в отношениях с мужем начались полтора года назад. Все это время она боролась за то, чтобы сохранить семью, но не вышло.

«Уже полтора года это всё длится. Я очень долго боролась за семью. Была из тех людей, которые думали, что с нами этого никогда не случится: все разводятся, а у нас такого не будет», — пишет Ольга Дибцева.

Все это время пара жила вместе, терпели друг друга и в доме происходили постоянные скандалы. В какой-то момент актриса осознала, что все, что происходит никому не приносит пользу, ни ей, ни мужу, ни тем более дочери. В итоге, Ольга и Роман нашли время и сели за стол переговоров. Было принято решение о разводе. После этого супругам стало легче. Напомним, что Дибцева и Бочаров познакомились на психологическом тренинге. Правда, отношения начались спустя 4 года после первой встречи. Возлюбленные отказались от свадьбы и просто расписались в ЗАГСе. В конце 2019 года на свет появилась малышка Серафима. Актриса тщательно скрывала беременность и продолжала свою работу. После родов Ольга быстро пришла в форму и начала появляться на публике.