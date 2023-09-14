Звезда сериала «Холоп» сообщила о разводе
В 2019 году Ольга Дибцева впервые стала мамой. Она родила дочку Серафиму своему супругу бизнесмену Роману Бочарову.
Семью звезды сериала «Холоп» считали одной из самых образцовых пар. Однако сегодня актриса сообщила печальную новость. Ольга и Роман решились на важный шаг в жизни — развод.
Дибцева призналась, что до последнего боролась за сохранение семьи, но в конечном счете сдалась, поняв, что оба партнера мучаются друг друга, не решаясь сделать шаг.
«Друзья привет! Новость грустная, но что поделать. Мы с мужем Романом и отцом нашей дочери Серафимы решили развестись. Это был долгий процесс и долгая обоюдная борьба за отношения, к сожалению, она не увенчалась успехом. По жизни я боец и мне казалось, что то, что у нас происходит это кризис, за отношения надо бороться, за любовь нужно бороться. К сожалению, это мешало мне увидеть реальность – что отношений уже никаких нет, что все умерло и мы просто мучаем друг друга, не решаясь сделать шаг. Я очень благодарна Роману за 5 лет, которые мы провели вместе, за самую лучшую дочь на свете. За терпение и уважение. Конечно, мы на всю жизнь остаемся родителями нашей дочери и будем делать все для её благополучия», — сообщила Ольга.
Дибцева призналась, что проблемы в отношениях с мужем начались полтора года назад. Все это время она боролась за то, чтобы сохранить семью, но не вышло.
«Уже полтора года это всё длится. Я очень долго боролась за семью. Была из тех людей, которые думали, что с нами этого никогда не случится: все разводятся, а у нас такого не будет», — пишет Ольга Дибцева.
Все это время пара жила вместе, терпели друг друга и в доме происходили постоянные скандалы. В какой-то момент актриса осознала, что все, что происходит никому не приносит пользу, ни ей, ни мужу, ни тем более дочери. В итоге, Ольга и Роман нашли время и сели за стол переговоров. Было принято решение о разводе. После этого супругам стало легче. Напомним, что Дибцева и Бочаров познакомились на психологическом тренинге. Правда, отношения начались спустя 4 года после первой встречи. Возлюбленные отказались от свадьбы и просто расписались в ЗАГСе. В конце 2019 года на свет появилась малышка Серафима. Актриса тщательно скрывала беременность и продолжала свою работу. После родов Ольга быстро пришла в форму и начала появляться на публике.