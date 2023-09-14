Звезда сериала «Холоп» сообщила о разводе

«Друзья привет! Новость грустная, но что поделать. Мы с мужем Романом и отцом нашей дочери Серафимы решили развестись. Это был долгий процесс и долгая обоюдная борьба за отношения, к сожалению, она не увенчалась успехом. По жизни я боец и мне казалось, что то, что у нас происходит это кризис, за отношения надо бороться, за любовь нужно бороться. К сожалению, это мешало мне увидеть реальность – что отношений уже никаких нет, что все умерло и мы просто мучаем друг друга, не решаясь сделать шаг. Я очень благодарна Роману за 5 лет, которые мы провели вместе, за самую лучшую дочь на свете. За терпение и уважение. Конечно, мы на всю жизнь остаемся родителями нашей дочери и будем делать все для её благополучия», — сообщила Ольга.