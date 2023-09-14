Актриса Кейт Бекинсейл появилась в прозрачном платье без белья

В среду, 13 сентября, на вечеринке VMAs 2023 50-летняя актриса появилась в прозрачном платье с аппликацией в виде металлических цветков. Наряд она надела без лифчика, но дополнила атласными голубыми трусами. Кейт Бекинсейл выбрала серебряные босонжки на высоких каблуках и клатч.

Кейт Бекинсейл часто демонстрирует фигуру в откровенных нарядах. Она много раз признавалась, что ради стройности готова на все. Артистка занимается спортом минимум пять раз в неделю и тщательно следит за своим питанием: не ест мясо и не употребляет алкоголь. Однако в мае после Каннского кинофестиваля один из подписчиков написал в комментариях, что, по его мнению, звезда Голливуда делала пластические операции и скрывает это. Кейт Бекинсейл поспешила опровергнуть его слова.