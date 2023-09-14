40-летняя Анна Седокова показала лицо без макияжа

Певица, бывшая солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова поделилась в личном блоге фото после посещения косметолога.
40-летняя Анна Седокова сделала процедуру в салоне и показала лицо без макияжа и фильтров. На коже были сохранены воспаления от косметологических манипуляций.
"Ситуация: я наконец-то доехала к легенде-косметологу на лучший уход в Майами. И тут же пожалела, что так долго откладывала", — написала Седокова.
Месяц назад Анна Седокова отказалась от алкоголя и вредного питания. Певица назвала это время "месяцем проработки себя, своих чувств и слабостей", а также периодом верных решений. В конце августа артистка поделилась с поклонниками первыми результатами диеты и рассказывала о своих ощущениях.
"Строгая дисциплина в питании и ежедневный выбор лучшего для себя дает свои результаты. Ни одни самые вкусные спагетти в мире не сравнятся с тем удовольствием, которое я испытываю утром, вставая на весы", — призналась звезда.
Анна Седокова добавила, что за время диеты она научилась получать гормоны удовольствия не из еды и алкоголя.