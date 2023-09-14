Российская актриса Наталья Рудова рассказала о страхе перед ремонтом. Звезда сериала «Универ. Новая общага» занимается оформлением квартиры своей матери, об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

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Рудова опубликовала видео, на котором показала первое изменение в жилье родственницы. В одной из комнат была установлена новая батарея. По словам Натальи, замена сантехники оказалась необходима перед началорм отопительного сезона, так как в старой батарее обнаружились дыры.

«Я, конечно, боюсь делать ремонт, так как знаю что это такое, но я так "эксайтед", так как это для Мамы», — написала Рудова. Актриса отметила, что может поделиться процессом работ с подписчиками.