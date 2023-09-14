Нюша опубликовала селфи без макияжа

Нюша показала внешность без макияжа
Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, показала свою естественную внешность. Соответствующая сторис появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
33-летняя поп-исполнительница продемонстрировала лицо крупным планом. На размещенном фото видно, что на ее коже отсутствует макияж. Кроме того, на снимке заметны косметические дефекты в виде пигментных пятен, мимических морщин в области лба и синяков под глазами.
Lenta.ru
Помимо этого, Нюша примерила ярко-желтый свитер и черную кожаную куртку и распустила длинные волосы.
«Какую песню любите слушать с самого раннего утра?» — поинтересовалась она.
Lenta.ru: главные новости