$95.98+1.28103.11+1.54

Нюша показала внешность без макияжа

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, показала свою естественную внешность. Соответствующая сторис появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Нюша опубликовала селфи без макияжа
© РИА Новости

33-летняя поп-исполнительница продемонстрировала лицо крупным планом. На размещенном фото видно, что на ее коже отсутствует макияж. Кроме того, на снимке заметны косметические дефекты в виде пигментных пятен, мимических морщин в области лба и синяков под глазами.

Lenta.ru

Помимо этого, Нюша примерила ярко-желтый свитер и черную кожаную куртку и распустила длинные волосы.

«Какую песню любите слушать с самого раннего утра?» — поинтересовалась она.