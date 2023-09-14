Боня показала реакцию друзей на свое лицо после пластики

Российская телеведущая Виктория Боня показала реакцию друзей на свое лицо после пластической операции. Соответствующая история появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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На размещенных кадрах 43-летняя звезда предстала спиной к камере, прикрыв руками лицо перед встречей с приятелями.

«Ну что, вы готовы? Это ранняя стадия реабилитации», — заявила она.

Затем в опубликованном видео стоящие напротив Бони мужчина и женщина громко рассмеялись.

«Ну оно изменится еще чуть-чуть?» — поинтересовался герой ролика.

При этом знаменитость призналась, что отзывы такого рода начинают ее напрягать.