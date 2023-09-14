Виктория Боня показала реакцию друзей на свое лицо после пластики
Российская телеведущая Виктория Боня показала реакцию друзей на свое лицо после пластической операции. Соответствующая история появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
На размещенных кадрах 43-летняя звезда предстала спиной к камере, прикрыв руками лицо перед встречей с приятелями.
«Ну что, вы готовы? Это ранняя стадия реабилитации», — заявила она.
Затем в опубликованном видео стоящие напротив Бони мужчина и женщина громко рассмеялись.
«Ну оно изменится еще чуть-чуть?» — поинтересовался герой ролика.
При этом знаменитость призналась, что отзывы такого рода начинают ее напрягать.
«Не та реакция, которую я ожидала, скажу честно. Да они просто мне завидуют», — заключила телеведущая.