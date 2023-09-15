«Я уехал в Штаты», — Чернышев рассказал о расставании с Заворотнюк

Петр Чернышев сочетает в себе мужество, чуткость, романтичность и стойкость. Однажды он влюбился в Анастасию Заворотнюк и понял, что актриса станет его судьбой. В старых интервью артистка тоже говорила о том, что испытала что-то особенное к Пете, когда увидела его впервые. Кажется, эта встреча была предначертана обоим. Больше всего публику умиляет история предложения руки и сердца пары, которое случилось в Италии.