«Я уехал в Штаты», — Чернышев рассказал о расставании с Заворотнюк
Петр Чернышев сочетает в себе мужество, чуткость, романтичность и стойкость. Однажды он влюбился в Анастасию Заворотнюк и понял, что актриса станет его судьбой. В старых интервью артистка тоже говорила о том, что испытала что-то особенное к Пете, когда увидела его впервые. Кажется, эта встреча была предначертана обоим. Больше всего публику умиляет история предложения руки и сердца пары, которое случилось в Италии.
Перед этим мужчине и женщине пришлось ненадолго расстаться. Разрыв случился в связи с занятостью фигуриста и актрисы. Петя должен был отправиться за рубеж по работе, а Настя нашла несколько свободных денечков, которые решила провести в солнечной Италии. Чернышев прилетел к любимой совершенно неожиданно. Парень сильно соскучился и в момент разлуки понял, что настало перейти на следующий жизненный этап.
«Я уехал в Штаты — нужно было подготовить ряд программ для своих профессиональных шоу, Настя осталась в Москве — у неё тоже был ряд рабочих обязательств. Тяжело, конечно, далось нам это расставание. Затем у Насти выдалась свободная неделька, она улетела в Италию», — поделился спортсмен.
Когда долгожданная встреча состоялась, Петр не удержался и сделал предложение любимой прямо на жарком пляже, громко признавшись в любви.