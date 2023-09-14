Эмили Ратаковски вызвала ажиотаж из-за приглашения на ужин

Супермодель Эмили Ратаковски заявила, что пойдет на свидание с подписчиком, который пригласит ее на ужин. Об этом она написала в социальных сетях.

© РИА Новости

Модель поделилась видео в личном блоге, на котором говорит, что готова вступить в отношения с тем, кто пригласит ее на ужин. Как оказалось позже, предложение вызвало ажиотаж у поклонников супермодели. В личные сообщения ей предложили ужины по всему миру.

У Эмили Ратаковски есть двухлетний сын Сильвестр Аполло. С его отцом, актером и продюсером Себастьяном Бер-Макклардом, она рассталась в июле 2022 года после четырех лет брака. Причиной для разрыва послужили его измены. Впоследствии манекенщицу заставали на свиданиях с бывшим бойфрендом Ким Кардашьян Питом Дэвидсоном, диджеем Орацио Риспо и комиком Эриком Андре. В марте ее засняли за поцелуями с бывшим солистом группы One Direction Гарри Стайлсом.

В начале марта модель впервые рассказала о болезненном разрыве, признавшись, что ей потребовалось время, чтобы набраться смелости и уйти от мужа.