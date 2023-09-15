Том Харди на 22% сибиряк: почему голливудский актер так любит Россию

Один из главных голливудских актеров, олицетворяющих бесконечную мужественность и доброту, Том Харди 15 сентября празднует 45-летие.

Мы все знаем, насколько Харди талантлив и хорош собой, знаем, за что его любят фанаты, но немногим известно, какое отношение Харди имеет к Сибири. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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В 2012 году Тома Харди пригласили принять участие в документальном фильме канала Discovery под названием «Доведенные до крайности», посвященном самому холодному маршруту на планете — сибирской дороге Якутск-Оймякон. Вместе с бывшим гонщиком Формулы-1 Микой Сало и несколькими товарищами по команде Харди проехал более 1000 км по замерзшему ледяному участку через невероятно отдаленные районы, где температура опускалась до -50 °C.

Несмотря на то, что Харди был поражен красотой сибирской природы, он опасался за свое здоровье при минусовой температуре.

«Пальцы начинают мерзнуть и отваливаться – это не шутка», — рассказывал он.

Соцсети

Однако британский актер копнул глубже и сумел преодолеть погоду. Он даже купался в ледяной воде ночью, при этом температура была -37°С.

Соцсети

Последней остановкой путешествия стал Оймякон, самое холодное населенное место на Земле, где температура может резко достигать 71 градуса °С.

«Я очень благодарен за возможность стоять здесь сегодня.



Для меня, конечно, это было самое удивительное, что я когда-либо делал. Это уникальный опыт. Для меня это меняет жизнь», — сказал Харди в конце своего путешествия.

Сибирские корни

В сентябре 2017 года Харди снова посетил Россию, и эта поездка была гораздо более комфортной и непринужденной, чем его путешествие по Сибири. Актер приехал в Москву для продвижения своего фильма «Веном».

На этот раз никаких крайностей не было. Харди мирно прогулялся по парку «Зарядье» в центре столицы, а также зашел в московское метро, где потер нос скульптуре собаки на станции «Площадь Революции». Считается, что это приносит удачу.

Интересно, что Харди приехал в Москву с амулетом, подаренным ему шаманкой во время его сибирского приключения. Актер признался, что он носил его последние шесть лет.