Асмус откровенно рассказала о предательстве близких

Во время съемок в Ивановской в области местная жительница по имени Галина пригласила Кристину в гости на чай. Актриса призналась, она была потрясена разговором с женщиной.

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Асмус рассказала, что Галина раньше работала анестезиологом-реаниматологом, ей 83 года. По словам Кристины, стаж работы пенсионерки составляет 67 лет. Она случайно увидела съемочную группу и пригласила актрис в гости.

«Это были мы с художником по гриму. И пока все устанавливали, пошли мы к Гале в огород, а потом на чай. Пили смородиновый, собирали овощи с грядки, мыли их в бочке и много смеялись», - написала Кристина в личном блоге.

Кристиан прониклась женщиной и призналась, что встреча с ней буквально исцелила ее.

«После предательства нескольких близких людей летом я зарывалась в боль и теряла себя», - высказалась Асмус.

Актриса призналась, что разговор помог ей прийти в себя, перестать сильно нервничать и наконец-то принять реальность. Она рассказала, что еще долго будет получать эмоции от воспоминаний о встрече.