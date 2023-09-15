Кристина Асмус откровенно рассказала о предательстве близких
Во время съемок в Ивановской в области местная жительница по имени Галина пригласила Кристину в гости на чай. Актриса призналась, она была потрясена разговором с женщиной.
Асмус рассказала, что Галина раньше работала анестезиологом-реаниматологом, ей 83 года. По словам Кристины, стаж работы пенсионерки составляет 67 лет. Она случайно увидела съемочную группу и пригласила актрис в гости.
«Это были мы с художником по гриму. И пока все устанавливали, пошли мы к Гале в огород, а потом на чай. Пили смородиновый, собирали овощи с грядки, мыли их в бочке и много смеялись», - написала Кристина в личном блоге.
Кристиан прониклась женщиной и призналась, что встреча с ней буквально исцелила ее.
«После предательства нескольких близких людей летом я зарывалась в боль и теряла себя», - высказалась Асмус.
Актриса призналась, что разговор помог ей прийти в себя, перестать сильно нервничать и наконец-то принять реальность. Она рассказала, что еще долго будет получать эмоции от воспоминаний о встрече.
Поклонники в комментариях поинтересовались, кто предал артистку и как она пережила этот этап. Пока Асмус оставила без ответа вопросы подписчиков.