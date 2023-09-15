Бородина ответила на обвинения в похудении на препарате и раскрыла вес

Ксения Бородина ответила на обвинения в похудении на модном препарате и раскрыла свой вес
За последние месяцы Ксения Бородина заметно преобразилась. И дело не только в том, что с ней начал работать звездный стилист Алеко. Селебрити будто скинула несколько килограммов. Разница особенно заметна на фоне снимков из нулевых, которыми на днях поделилась ее экс-коллега Ксения Собчак. И хотя звезда периодически показывает подписчикам свои тренировки, ей приписывают использование популярного сейчас препарата для похудения — оземпика. Разговоры причем вышли за рамки Сети.
Тренер Ксении стала свидетелем разговора двух девушек. «Бородина так похудела, потому что на оземпике сидит, других вариков нет просто», — шептались они.
Этот случай подтолкнул Ксению на монолог — не оправдание, подчеркнула она. Просто чтобы напомнить, что звезда «Дома-2» — противница всех препаратов, способствующих похудению.
«Я не хочу, чтобы меня причисляли к этому. Потому что, во-первых, они становятся дефицитом для людей, которые действительно в них нуждаются. Во-вторых, не думаю, что эта история полезна», — высказалась Ксения.
На самом деле подтянутого тела весом в 50 килограммов телеведущая достигла тяжким трудом.
«Я тренируюсь через день — по 3-4 раза в неделю. Бывают удачи и неудачи. Вес стоит на месте, это хорошо, потому что мышцы растут. Сейчас это уже моя привычка, и я этому рада. А раньше было тяжко. Как только ты видишь, как меняется тело, ты уже бежишь с удовольствием», — рассказала она.
И напоследок добавила, что не осуждает людей, которые для похудения выбрали оземпик.