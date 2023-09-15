Бородина ответила на обвинения в похудении на препарате и раскрыла вес

«Я тренируюсь через день — по 3-4 раза в неделю. Бывают удачи и неудачи. Вес стоит на месте, это хорошо, потому что мышцы растут. Сейчас это уже моя привычка, и я этому рада. А раньше было тяжко. Как только ты видишь, как меняется тело, ты уже бежишь с удовольствием», — рассказала она.