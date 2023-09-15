Ирина Шейк все еще надеется выйти замуж за Брэдли Купера: подробности

Романтические переплетения супермодели все больше напоминают любовный треугольник: Брэдли Купер — Ирина Шейк — Том Брэди. Сначала тайные свидания с американским футболистом, а потом внезапное путешествие по Италии с бывшим возлюбленным, их счастливые лица на снимках папарацци. В общем, Ирина дает жару. И пламя это разгорается сильнее.

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На днях стало известно, что селебрити все еще хочет замуж за отца своей шестилетней дочери Леи. И не то чтобы Том здесь в качестве временного пристанища, нет... Просто Шейк не может определиться, и каждый раз, когда дело доходит до выбора между Брэди и Купером, она надеется, что со вторым еще удастся создать уютное семейное гнездышко. Впрочем, передает инсайдер Page Six, если актер не пошевелится в ближайшее время и не задаст тот самый вопрос, Ира так и продолжит 48-часовые рандеву с Томом.

Но, к слову, спортсмен с браком теперь тоже собирается повременить. После развода с коллегой Ирины Шейк по подиуму Жизель Бюндхен он сосредоточился исключительно на детях и работе — никаких больше моделей! «Брэди в настоящее время не заинтересован в серьезных отношениях с кем-либо», — рассказал источник.