Волочкова поделилась фото с подругой

Балерина Анастасия Волочкова продолжает радовать свою аудиторию каждодневными постами в личном блоге. Сейчас артистка решила опубликовать фотографию со своей подругой Татьяной.

На выложенном кадре Волочкова позирует в белом костюме, на котором нарисованы ее силуэты. А приятельница знаменитости запечатлена в розовой одежде.

«С любимой нашей русской куклой Таней после премьеры фильма дома нам уютно! Сидим в наших костюмчиках. Я со своим изображением, Танечка со своим» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметила она.

Подписчики Анастасии считают, что ей и ее подруге пора выйти из образа куклы. «Женщины уймитесь! Посмотрите в зеркало!», «Две старые бабы Дуси», «Застряли в детстве», «Такие два совершенно не одухотворенные интеллектом лица. Куклы они блин», — написали они в комментариях.