Клава Кока призналась, что ее новый роман длится три месяца

Как сообщает Центральная Служба Новостей, поклонники певицы Клавы Коки начали интересоваться ее личной жизнью после запуска шоу «Сердце Клавы». Во время проекта телеведущая пыталась найти родственную душу и начать отношения. Теперь стало известно, что певица празднует небольшую годовщину отношений.

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В своих социальных сетях она призналась, что находится в отношениях уже три месяца. К посту она добавила снимок с возлюбленным, но лицо скрыла. Молодой человек отвернулся от камеры, позируя в черной толстовке.