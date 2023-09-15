Петрова поздравила только одна бывшая девушка со свадьбой

Ирина Старшенбаум опубликовала поздравление в соцсетях.

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Она написала только: «Поздравляю, Саня!». При этом последняя девушка Александра Петрова – Стася Милославская – не поздравила своего бывшего.

Она совсем недавно говорила в интервью о том, что была с Сашей три года, хотела замуж. Однако этого не произошло.

Петров женился в возрасте 34 лет. Его супругой стала 22-летняя Виктория, которую актёр просто встретил на улице и познакомился.

Девушка из подмосковного Подольска, из дружной и большой семьи. Александр в неё сильно влюбился, пара поженилась спустя всего два месяца после знакомства.

Молодожёны расписались 10 сентября в загсе Барвиха на Рублёво-Успенском шоссе.

Коллеги Петрова говорят, что в последнее время он летал на «крыльях любви», таким улыбчивым и счастливым его раньше не видели.