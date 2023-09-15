56-летняя Сальма Хайек призналась, что медитирует для стройности тела

«Я верю, что это работает. Нужно найти свой путь и медитировать. Например, тренироваться мне тяжело, так как нужна дисциплина. А вот медитация и прогулка по парку мне идеально подходят», — пояснила Хайек в интервью с зарубежным изданием Entertainment Tonight.