56-летняя Сальма Хайек призналась, что медитирует для стройности тела
57-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек призналась, что секрет ее молодости, красоты и стройности заключается в регулярных медитациях.
Теледива, чьей красотой восхищаются зрители всего мира, регулярно показывает кадры своего стройного тела. При этом артистка уточняла, что для этого не прибегает к услугам пластических хирургов и косметологов.
Недавно знаменитость сообщила, что медитация помогает ей во многих сферах жизни, включая сферу красоты.
«Я верю, что это работает. Нужно найти свой путь и медитировать. Например, тренироваться мне тяжело, так как нужна дисциплина. А вот медитация и прогулка по парку мне идеально подходят», — пояснила Хайек в интервью с зарубежным изданием Entertainment Tonight.
Напомним, что селебрити часто радует поклонников, публикуя в своем блоге откровенные снимки. Например, фото, сделанные в сауне, бассейне, на отдыхе.