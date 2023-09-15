Тарзан рассказал, как реагирует на слово «стриптизер»
Художник и бывший танцор Сергей "Тарзан" Глушко рассказал изданию PROZvezd, как реагирует, когда его называют стриптизером.
"Я чувствую пятый элемент. Когда мне говорят: "Вы – стриптизер", я отвечаю, что нет такой профессии. Я по диплому "Инженер-энергетик". И я работаю по специальности, потому что все, чем я занимаюсь - это все чистая энергия. Если ты думаешь только о бабках, отдачи никакой не будет", - подчеркнул Тарзан.
По его словам, он изменил свое сознание после поездки в Африку. Глушко встретил там людей, которые наслаждались жизнью даже без каких-либо благ цивилизации.
Муж певицы Наташи Королевой считает, что для достижения счастья людям так же нужно "вернуться к истокам" и "ходить по земле", есть здоровую пищу.
Глушко женат на Наташе Королевой с 2003 года. Уже несколько лет ходят слухи о разладе в семье артистки и танцора. Однако в феврале 2023 года Королева опровергла слухи о раздоре в семье. Она призналась, что в отношениях с Тарзаном у нее "тишь да гладь и Божья благодать".