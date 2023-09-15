Тарзан рассказал, как реагирует на слово «стриптизер»

"Я чувствую пятый элемент. Когда мне говорят: "Вы – стриптизер", я отвечаю, что нет такой профессии. Я по диплому "Инженер-энергетик". И я работаю по специальности, потому что все, чем я занимаюсь - это все чистая энергия. Если ты думаешь только о бабках, отдачи никакой не будет", - подчеркнул Тарзан.