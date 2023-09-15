Почему быстрый роман и брак актера Александра Петрова обречены

Быстро развивающиеся отношения и скорый брак, как правило, длятся недолго, и особенно, если в паре один из партнеров знаменитый. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал семейный психолог и сексолог Алексей Вилков, комментируя тайную женитьбу актера Александра Петрова.

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Как сообщил сам артист на своей странице в одной из социальных сетей, его избранницей стала девушка по имени Виктория. Она не из актерского круга, они познакомились случайно на улице и спустя несколько встреч тайно поженились.

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«Вика не актриса, не из индустрии, она не привыкла к публичности», — написал артист в своем обращении к поклонникам.

Он также рассказал, что у Виктории высшее образование, она из прекрасной семьи. Артист попросил не тревожить супругу и не мешать их семейному счастью.

По мнению собеседника «ВМ», такие браки заключаются на эмоциональном порыве.

— Первоначальные страсть и эмоции играют в данном случае ведущую роль. Людям кажется, что так будет всегда. Но есть риски: по мере уменьшения влечения друг к другу быт и иные жизненные процессы все больше отталкивают партнеров. Вы вдруг осознаете, что ваш избранник вовсе не тот, за кого вы его принимали, или он раскрывается не с лучших своих сторон, — объяснил психолог.

Минусы характера, разные взгляды на жизнь и иные обстоятельства, которые создадут риск возникновения трещины в новоиспеченной семейной паре, — все это сценарий, ожидающий пару, поспешившую с женитьбой, отметил Вилков.

Однако в случае с актером Петровым, как считает психолог, все куда сложнее:

— Когда кто-то из избранников — селебрити — ситуация усложняется. Понимаете, звезды привыкли, что они куда лучше простолюдинов. И, соответственно, у них порой бывает абсолютно необъективный взгляд на некоторые вещи: собственную внешность, нрав и отношение к партнеру. Знаменитости часто себя считают едва ли не спасителями и героями, когда женятся или берут замуж людей не публичных, — считает Вилков.