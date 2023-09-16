Ханна заявила, что бывший возлюбленный над ней издевался

Певица Ханна призналась в соцсетях, что состояла в нездоровых отношениях до брака с продюсером Павлом Курьяновым (Пашу).
Ханна вспомнила, как сидела и "ревела" на подоконнике из-за возлюбленного. Она отметила, что бывший партнер "знатно издевался" над ней.
"Вот за это реально стыдно", - поделилась звезда.
Ханна и Курьянов познакомились в 2010 году в Турции, где гендиректор лейбла Black Star находился на отдыхе, а будущая певица участвовала в конкурсе Miss Kemer International.
Пара поженилась в 2015 году, а 3 сентября 2018 года у них родилась дочь, которую они назвали Адрианой. 9 февраля 2023 года у пары появилась на свет еще одна девочка. Звезды дали ей имя Камилла.
В июне Ханна призналась, что свадьба с Пашу стала для нее формальностью, так как она никогда не сомневалась в прочности их отношений.
По словам артистки, во время бракосочетания у нее совсем не было волнения. Звезда испытывала только "радость, счастье и эйфорию" на своей свадьбе. Ханна также рассказывала, что в союзе с Курьяновым нет ревности. По ее словам, секрет таких здоровых отношений заключается в том, что они полностью удовлетворяют друг друга, поэтому у них нет потребности изменять.