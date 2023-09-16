Ханна заявила, что бывший возлюбленный над ней издевался

Певица Ханна призналась в соцсетях, что состояла в нездоровых отношениях до брака с продюсером Павлом Курьяновым (Пашу).

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Ханна вспомнила, как сидела и "ревела" на подоконнике из-за возлюбленного. Она отметила, что бывший партнер "знатно издевался" над ней.

"Вот за это реально стыдно", - поделилась звезда.

Ханна и Курьянов познакомились в 2010 году в Турции, где гендиректор лейбла Black Star находился на отдыхе, а будущая певица участвовала в конкурсе Miss Kemer International.

Пара поженилась в 2015 году, а 3 сентября 2018 года у них родилась дочь, которую они назвали Адрианой. 9 февраля 2023 года у пары появилась на свет еще одна девочка. Звезды дали ей имя Камилла.

В июне Ханна призналась, что свадьба с Пашу стала для нее формальностью, так как она никогда не сомневалась в прочности их отношений.