Селена Гомес без макияжа попала в объектив папарацци
Американская певица и актриса Селена Гомес без макияжа попала в объектив папарацци. Соответствующие снимки публикует Page Six.
31-летнюю знаменитость сфотографировали на выходе из отеля после музыкальной премии MTV Video Music Awards (VMA). Поп-исполнительница была одета в белый наряд, который состоял из майки, оверсайз-рубашки и широких штанов прямого кроя. В качестве обуви она выбрала массивные лоферы на платформе, а волосы заплела в низкую косу.
На размещенных кадрах видно, что на лице Гомес отсутствует мейкап, а на ее ладони фиксатор. Из аксессуаров на ней золотые серьги, колье и кольцо.
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