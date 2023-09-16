Американская певица и актриса Селена Гомес без макияжа попала в объектив папарацци. Соответствующие снимки публикует Page Six.

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31-летнюю знаменитость сфотографировали на выходе из отеля после музыкальной премии MTV Video Music Awards (VMA). Поп-исполнительница была одета в белый наряд, который состоял из майки, оверсайз-рубашки и широких штанов прямого кроя. В качестве обуви она выбрала массивные лоферы на платформе, а волосы заплела в низкую косу.