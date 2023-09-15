Похудевшую Анфису Чехову с трудом узнали на новых снимках

Телеведущая Анфиса Чехова побывала на закрытой звездной премьере первых серий продолжения популярного ситкома «Папины дочки. Новые».

© Eva.ru

Однако узнать знаменитость с первого взгляда смогли далеко не все поклонники.

Анфиса Чехова в последнее время редко бывает на светских мероприятиях и ее появление в кинотеатре «Художественный», где прошла закрытая звездная премьера свежих серий комедийного хита «Папины дочки. Новые» для многих стало приятным сюрпризом.

В свет Анфиса вышла в стильном наряде, состоящем из белоснежных брюк и облегающего стройную талию нюдового боди. Образ теледивы был дополнен бежевыми туфлями на каблуке и белой сумочкой с позолоченной фурнитурой. Волосы Чехова собрала в гладкий пучок на затылке, сделав максимально естественный макияж. Завершили звездный аутфит массивные украшения, которые гармонично вписались в общий ансамбль.

Однако интернет-пользователи, при взгляде на свежие фото Анфисы, с трудом смогли узнать в стройной брюнетке эффектную теледиву. Невооруженным взглядом видно, что Чехова невероятно сильно похудела. Причем пропали у знаменитости не только сантиметры в области талии и бедер, но и очаровательные щечки, уступившие место высоким скулам.

Комплиментов Анфиса получила немало, однако многие поклонники все же умоляют ее остановиться и больше не худеть, опасаясь, что в противном случае звезда лишится своего привычного шарма.