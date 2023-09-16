Памела Андерсон снялась в корсете и юбке с разрезом до бедра
Звезда сериала "Спасатели Малибу" и модель Playboy Памела Андерсон стала лицом нового выпуска журнала Fashion. Снимки появились на сайте издания.
56-летняя Памела Андерсон продемонстрировала деловые образы. Однако один из них выделялся откровенностью — юбка с разрезом, колготки в сетку, атласный корсет и жакет.
Перед камерой она позировала с легкой укладкой и нюдовым макияжем.
В марте Памела Андерсон дала интервью журналу "One-on-One", в котором рассказала, что до старта своей карьеры в Playboy она была "болезненно стеснительной".
Звезда впервые появилась на обложке Playboy в 1989 году — незадолго до взлета ее актерской карьеры. Вспоминая этот опыт съемок, она призналась, что ей пришлось совершить над собой усилия, чтобы преодолеть природную стеснительность.
"Эти съемки были такими изнурительными, внутренняя борьба во мне тоже лишала остатка сил. Мне казалось, что я такая нескладная и совершенно не подхожу на роль модели. Я считала, что все вокруг такие красивые, а я чувствовала себя самозванкой в их рядах", — заявила Андерсон.