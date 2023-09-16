Памела Андерсон снялась в корсете и юбке с разрезом до бедра

"Эти съемки были такими изнурительными, внутренняя борьба во мне тоже лишала остатка сил. Мне казалось, что я такая нескладная и совершенно не подхожу на роль модели. Я считала, что все вокруг такие красивые, а я чувствовала себя самозванкой в их рядах", — заявила Андерсон.