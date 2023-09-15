Российская актриса показала лицо без макияжа

Известная российская актриса Агата Муцениеце показала естественную внешность без косметики. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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34-летняя артистка запечатлела себя на фоне деревьев в спортивном образе, состоящем из серого топа с принтом и черной бейсболки. Звезда отказалась от макияжа, и на ее лице заметны веснушки.

В качестве аксессуаров Муцениеце выбрала массивные наушники. Кроме того, на снимке видно, что звезда пробежала дистанцию в 7,42 километра за 55 минут.