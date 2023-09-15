Ирина Шейк позировала в платье без белья на корточках

Перед камерой модель позировала в асимметричном платье с открытым плечом, под которое не надела нижнее белье. Образ дополнили кожаные ботфорты до бедер. Волосы ей собрали в низкий хвост и сделали макияж со стрелками.

В начале лета в таблоидах появилась информация о том, что Шейк начала встречаться с бывшим мужем модели Жизель Бюндхен, футболистом Томом Брэди. С тех пор пара неоднократно попадала в объективы папарацци. По словам инсайдера, отношения 37-летней Ирины Шейк и 45-летнего Тома Брэди продолжают развиваться, хотя в последнее время пару не видели вместе. Он добавил, что футболиста "не отпугнул" недавний отпуск модели с бывшим бойфрендом и отцом ее дочери Брэдли Купером.