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Эмили Ратаковски пришла на вечеринку в рваном платье

Супермодель Эмили Ратаковски пришла на вечеринку в рваном платье без нижнего белья. Об этом сообщает Daily Mail.

Эмили Ратаковски пришла на вечеринку в рваном платье
© Газета.Ru

В четверг, 14 сентября, Эмили Ратаковски пришла на вечеринку Vogue World в клубе George в Лондоне.

Для выхода на публику она выбрала рваный черный свитер, под который надела стринги и отказалась от лифчика. Образ дополнили сапоги и сумка в тон.

У Эмили Ратаковски есть двухлетний сын Сильвестр Аполло. С его отцом, актером и продюсером Себастьяном Бер-Макклардом, она рассталась в июле 2022 года после четырех лет брака. Причиной для разрыва послужили его измены.

Впоследствии манекенщицу заставали на свиданиях с бывшим бойфрендом Ким Кардашьян Питом Дэвидсоном, диджеем Орацио Риспо и комиком Эриком Андре.

В марте ее засняли за поцелуями с бывшим солистом группы One Direction Гарри Стайлсом. В начале марта модель впервые рассказала о болезненном разрыве, признавшись, что ей потребовалось время, чтобы набраться смелости и уйти от мужа.

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