Эмили Ратаковски пришла на вечеринку в рваном платье
Супермодель Эмили Ратаковски пришла на вечеринку в рваном платье без нижнего белья. Об этом сообщает Daily Mail.
В четверг, 14 сентября, Эмили Ратаковски пришла на вечеринку Vogue World в клубе George в Лондоне.
Для выхода на публику она выбрала рваный черный свитер, под который надела стринги и отказалась от лифчика. Образ дополнили сапоги и сумка в тон.
У Эмили Ратаковски есть двухлетний сын Сильвестр Аполло. С его отцом, актером и продюсером Себастьяном Бер-Макклардом, она рассталась в июле 2022 года после четырех лет брака. Причиной для разрыва послужили его измены.
Впоследствии манекенщицу заставали на свиданиях с бывшим бойфрендом Ким Кардашьян Питом Дэвидсоном, диджеем Орацио Риспо и комиком Эриком Андре.
В марте ее засняли за поцелуями с бывшим солистом группы One Direction Гарри Стайлсом. В начале марта модель впервые рассказала о болезненном разрыве, признавшись, что ей потребовалось время, чтобы набраться смелости и уйти от мужа.