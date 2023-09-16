Супермодель Эмили Ратаковски пришла на вечеринку в рваном платье без нижнего белья. Об этом сообщает Daily Mail.

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В четверг, 14 сентября, Эмили Ратаковски пришла на вечеринку Vogue World в клубе George в Лондоне.

Для выхода на публику она выбрала рваный черный свитер, под который надела стринги и отказалась от лифчика. Образ дополнили сапоги и сумка в тон.

У Эмили Ратаковски есть двухлетний сын Сильвестр Аполло. С его отцом, актером и продюсером Себастьяном Бер-Макклардом, она рассталась в июле 2022 года после четырех лет брака. Причиной для разрыва послужили его измены.

Впоследствии манекенщицу заставали на свиданиях с бывшим бойфрендом Ким Кардашьян Питом Дэвидсоном, диджеем Орацио Риспо и комиком Эриком Андре.