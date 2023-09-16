Супермодели 90-х вместе появились на публике

Супермодели Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон и Линда Евангелиста вышли на сцену рука об руку на вечере Vogue World в Лондоне. Об этом сообщает Daily Mail.

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53-летняя Наоми Кэмпбелл вышла в изумрудно-зеленом платье цвета металлик с откровенными вырезами. 57-летняя Синди Кроуфорд позировала в платье с блестящей бахромой, которое было сшито по индивидуальному заказу. 54-летняя Кристи Тарлингтон также присоединилась к металлической стилистике, надев длинное струящееся платье с асимметричным вырезом и эффектным шлейфом. 58-летняя Линда Евангелиста появилась в серебристом макси-платье с блестками.

В сентябре супермодели 90-х Кристи Тарлингтон, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и Линда Евангелиста позировали для обложки американского и британского Vogue.