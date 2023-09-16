Сестра Жанны Фриске показала подросшего племянника

Семья Жанны Фриске уже на протяжении многих лет лишена возможности видеться с ее сыном. Отец мальчика, Дмитрий Шепелев, после смерти певицы оборвал все связи мальчика с его роднёй по материнской линии из-за семейного конфликта. Телеведущий тщательно ограждает Платона от встреч и общения с родными покойной Жанны Фриске.

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Только благодаря социальным сетям они могут наблюдать за взрослением мальчика. Шепелев раньше редко выкладывал фото и видео наследника, но теперь, когда Платон начал увлекаться музыкой, телеведущий часто публикует видео, на которых сын демонстрирует свою игру на гитаре.

Например, на днях Шепелев поделился видео, на котором Платон оценивает песни времен рождения его отца. Подросток оценил творчество Элтона Джона, песни которого он знает наизусть.

Видеоролик дошёл и до рук Натальи Фриске. Она была приятно удивлена, когда увидела, что Платон растет улыбчивым и жизнерадостным. Ведь, ранее ходили слухи о том, что мальчик до сих не пережил смерть мамы и глубоко несчастен.

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Фриске порадовало, что племянник счастлив, широко улыбается и смеется.

«Мы очень гордимся тобой, Платош! Ты очень талантливый мальчик, весь в свою маму и дедушку! А как ты на маму похож, я уж говорить не буду, думаю, и так все видно всем», — отметила сестра Фриске.

Поклонники отметили, что мальчик — копия мамы.