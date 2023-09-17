«Вот я дурочка!». Бузова отожгла на концерте в Екатеринбурге вместе с Niletto

Вчера вечером в Екатеринбурге прошел концерт, посвященный масштабному мероприятию «БоксЗабег». Фестиваль объединил не только спортсменов, любителей бега и олимпийских чемпионов, но и звезд шоу-бизнеса. В качестве гостей в город были приглашены Ольга Бузова и Niletto.

© Popcake.tv

Оля Бузова выступала перед зрителем в первую очередь. Фанаты очень тепло встретили артистку, кричали, аплодировали, подпевали. Некоторые даже нарисовали плакаты с посланиями в любви и пожеланием всего самого лучшего. Исполнительница хита «Мало половин» решила отблагодарить поклонников за такой прием и… спустилась со сцены к ним.

Бузова прошлась по первому ряду, поздоровалась с поклонниками, даже обнялась с некоторыми из них. Но возвращаясь на сцену, не рассчитала свои силы и так не смогла подняться на подиум. «Вот я дурочка! Слезла, а как обратно подняться не подумала», – смеясь, крикнула артистка в сторону зрителя. Хорошо, что рядом оказался директор, который и помог вернуться звезде на свое место.