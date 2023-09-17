«Вот я дурочка!». Бузова отожгла на концерте в Екатеринбурге вместе с Niletto
Вчера вечером в Екатеринбурге прошел концерт, посвященный масштабному мероприятию «БоксЗабег». Фестиваль объединил не только спортсменов, любителей бега и олимпийских чемпионов, но и звезд шоу-бизнеса. В качестве гостей в город были приглашены Ольга Бузова и Niletto.
Оля Бузова выступала перед зрителем в первую очередь. Фанаты очень тепло встретили артистку, кричали, аплодировали, подпевали. Некоторые даже нарисовали плакаты с посланиями в любви и пожеланием всего самого лучшего. Исполнительница хита «Мало половин» решила отблагодарить поклонников за такой прием и… спустилась со сцены к ним.
Бузова прошлась по первому ряду, поздоровалась с поклонниками, даже обнялась с некоторыми из них. Но возвращаясь на сцену, не рассчитала свои силы и так не смогла подняться на подиум. «Вот я дурочка! Слезла, а как обратно подняться не подумала», – смеясь, крикнула артистка в сторону зрителя. Хорошо, что рядом оказался директор, который и помог вернуться звезде на свое место.
Но на этом приключения Бузовой не закончились. После скандальной певицы на сцену вышел Niletto, который не меньше девушки зажег толпу своим выступлением. Во время исполнения трека «Воспоминания», Оля подпевала, танцевала и скакала вокруг артиста. А под конец взяла в руки телефон и, подобно фанатам, начала снимать селфи.