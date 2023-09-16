Тимати опубликовал снимки 10-летней дочери

Брутальный рэпер обычно не словом, а делом показывает, как сильно любит своих наследников. Причем зачастую поклонники наблюдают за нежными отношениями Тимати с детьми не в его соцсетях, а его мамы — Симоны Яковлевны.

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Профиль музыканта имиджевый: крутые тачки, роскошные курорты и лишь изредка семейные снимки. Но для последней фотосессии десятилетней Алисы гордый отец сделал исключение — и вполне понятно почему.

«Самая лучшая, умная, красивая. Самая-самая, потому что моя», — трогательно подписал снимки дочери Тимур.

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Фотографиями Алисы из этой же серии ранее делилась Симона Яковлевна, отмечая, что их автору удалось раскрыть характер девочки.

Поклонники тогда отмечали, что девочка такая же бойкая, как и Тимати. А в этот раз обратили внимание на то, что отец и дочь безумно похожи и внешне.

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