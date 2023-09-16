Лазарев осудил оперного мэтра за критику молодых артистов

Сергей Лазарев возмущен критикой оперного мэтра в сторону молодых артистов
Певец Сергей Лазарев осудил в шоу "Ну-ка, все вместе!" солиста Музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Николая Ерохина за критику молодой артистки.
Лазарев не согласился со строгой оценкой оперного мэтра. Он заявил, что подобной критикой наставники начинающих певцов сводят на нет желание что-либо делать и как-то экспериментировать в творчестве.
"Вы везде хотите, чтобы школа-школа-школа! "Так нельзя! Вы что?" Вы понимаете, что делаете? Вы постоянно любой эксперимент и любой порыв бьете! "Нельзя! Не так!" Это вы в рамки, в рамки (загоняете). Никакого творчества так не будет у молодежи", - заявил артист.
Сергей Лазарев получил набольшую известность в 2000 году, когда присоединился к группе Smash!!. Артист выступал в дуэте с Владом Топаловым. В 2002 году коллектив победил в конкурсе "Новая волна" в Юрмале. В том же году вышел их дебютный альбом Freeway.
В 2004 году Лазарев ушел из Smash!!, начав сольную карьеру.
В 2005-м он выпустил дебютный альбом Don't Be Fake. Артист является многократным лауреатом премии "Золотой граммофон".