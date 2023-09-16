Лазарев осудил оперного мэтра за критику молодых артистов

"Вы везде хотите, чтобы школа-школа-школа! "Так нельзя! Вы что?" Вы понимаете, что делаете? Вы постоянно любой эксперимент и любой порыв бьете! "Нельзя! Не так!" Это вы в рамки, в рамки (загоняете). Никакого творчества так не будет у молодежи", - заявил артист.