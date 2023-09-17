Ксения Бородина рассказала, как появился ее псевдоним: вы будете удивлены

За 20 лет работы на ТВ ведущей «Дома-2» имя Ксении Бородиной стало прочно ассоциироваться с телестройкой. При этом многие зрители не догадываются, что этот псевдоним (напомним, что настоящая фамилия Ксении — Амоева) выбрали неспроста. Ведущая, точнее, ее мама, Инна Булатовна, рассказала в запрещенной соцсети, откуда ноги растут у данной фамилии. Выяснилось, что продюсеры выбрали фамилию «Бородина» для созвучности с фамилией соведущей — Ксении Собчак. Дело в том, что Павел Бородин был известным политиком тех лет, как и Анатолий Собчак. Создатели шоу решили, что тандем «Собчак-Бородина» легко запоминается и всегда будет на слуху.