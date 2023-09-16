Психолог посоветовала бывшей жене Вадима Казаченко сменить фамилию

Бывшей избраннице звезды 90-х Вадима Казаченко потребовалась помощь специалиста из-за психологических проблем. После разрыва с певцом она сама растит их общего сына.

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Как сообщает KP.RU, у пары очень натянутые отношения. Казаченко выплачивает весьма скоромные алименты на ребенка, по 15 тыс. рублей в месяц, но видится с наследником не желает.

Казаченко бросил беременную супругу ради другой женщины более шести лет. Ольга не простила измену и брак распался. Тем не менее она так и не сменила фамилию.