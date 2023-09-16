Шпица вспомнила, как фанат положил руку на ее голую талию во время селфи

«Если он хотя бы краем глаза дает знак, что ему бы не хотелось сейчас нарушать интимность момента, я вежливо говорю: «Извините, я с ребенком». Конечно, некие угрызения совести я испытываю, но при этом понимаю, что в этот миг выбрала ребенка, себя и важный момент жизни, который больше никогда не проживу», — поделилась звезда.