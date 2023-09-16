Актриса Шпица вспомнила, как фанат положил руку на ее голую талию во время селфи
Актриса Катерина Шпица призналась в беседе с изданием «СтарХит», что не соглашается фотографироваться с фанатами в купальнике и ненакрашенной.
Шпица объяснила, что не хочет оставаться такой «прекрасной» и не похожей на себя в «цифровой вечности чьей-то медиатеки». Более того, по ее словам, при таких обстоятельствам могут возникать неловкие случаи. Артистка вспомнила, как мужчина положил ей руку на голую талию, пока они делали селфи на пляже.
«И смех, и грех. Больше я не экспериментирую!» — заявила артистка.
Шпица также отметила, что в ресторанах просит поклонников подождать, пока она доест, если те хотят сделать совместный снимок. Звезда может отказать в фото, если рядом ее сын Герман.
«Если он хотя бы краем глаза дает знак, что ему бы не хотелось сейчас нарушать интимность момента, я вежливо говорю: «Извините, я с ребенком». Конечно, некие угрызения совести я испытываю, но при этом понимаю, что в этот миг выбрала ребенка, себя и важный момент жизни, который больше никогда не проживу», — поделилась звезда.
Шпица уточнила, что чаще всего сын вовсе не против и сам вызывается сфотографировать.