Жена Канье Уэста пришла на показ в шапке-ушанке и боди

С начала августа Канье Уэст и его новая жена Бьянка Сенсори путешествуют по Италии. В СМИ регулярно появляются снимки пары, сделанные папарацци: на них Канье и Бьянка запечатлены в "голых" нарядах на улицах итальянских городов.

"Нам не нужен этот мусор в Италии", "Очень неуважительно по отношению к другим людям выходить на улицу практически голыми", — писали пользователи в соцсетях.

Последней каплей стало поведение Канье Уэста в Венеции, где его засняли сидящим на лодке со спущенными штанами, под которыми не было белья. Представители компании Venezia Turismo Motoscafi, на лодке которой плавали супруги, сообщили журналистам, что паре "больше не рады" на борту их водного транспорта. В своем заявлении компания осудила непристойные действия пары, отметив, что они "совершенно не знали", что произошло на лодке, пока фотографии не были обнародованы.