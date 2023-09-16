Жена Канье Уэста пришла на показ в шапке-ушанке и боди
Модель Бьянка Сенсори пришла на показ в откровенном наряде. Снимки появились в официальных социальных сетях бренда.
Модель выбрала для показала бренда Mowalola прозрачное вязаное боди и меховую шапку-ушанку.
Завершили образ лодочки на высоких каблуках.
С начала августа Канье Уэст и его новая жена Бьянка Сенсори путешествуют по Италии. В СМИ регулярно появляются снимки пары, сделанные папарацци: на них Канье и Бьянка запечатлены в "голых" нарядах на улицах итальянских городов.
Жители страны уже выражали свои недовольство поведением пары.
"Нам не нужен этот мусор в Италии", "Очень неуважительно по отношению к другим людям выходить на улицу практически голыми", — писали пользователи в соцсетях.
Последней каплей стало поведение Канье Уэста в Венеции, где его засняли сидящим на лодке со спущенными штанами, под которыми не было белья. Представители компании Venezia Turismo Motoscafi, на лодке которой плавали супруги, сообщили журналистам, что паре "больше не рады" на борту их водного транспорта. В своем заявлении компания осудила непристойные действия пары, отметив, что они "совершенно не знали", что произошло на лодке, пока фотографии не были обнародованы.