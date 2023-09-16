Мария Погребняк вызвала на модный баттл Анну Хилькевич

Модель Мария Погребняк вызвала Анну Хилькевич на баттл из-за конфликта с образами. Об этом она написала в личном блоге.

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Конфликт начался с того, что Анна Хилькевич заскринила фото Марии Погребняк и с издевкой написала в своем блоге: "Маш! Смени стилиста! Чтобы он не крал мои луки".

Однако Мария Погребняк отреагировала на замечание без юмора и позже вызвала актрису на баттл.

"Раз уж ты возомнила себя иконой стиля, то приглашаю тебя на баттл. Проверим, чьи образы лучше", — предложила Погребняк.

Актриса поспешила ответить на предложение модели и написала ответ в личном блоге.

"В такие игрульки я предпочитаю играть со своими двумя дочерьми, а третью дочку я не удочеряла", — высказалась Хилькевич.