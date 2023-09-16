Мария Погребняк вызвала на модный баттл Анну Хилькевич
Модель Мария Погребняк вызвала Анну Хилькевич на баттл из-за конфликта с образами. Об этом она написала в личном блоге.
Конфликт начался с того, что Анна Хилькевич заскринила фото Марии Погребняк и с издевкой написала в своем блоге: "Маш! Смени стилиста! Чтобы он не крал мои луки".
Однако Мария Погребняк отреагировала на замечание без юмора и позже вызвала актрису на баттл.
"Раз уж ты возомнила себя иконой стиля, то приглашаю тебя на баттл. Проверим, чьи образы лучше", — предложила Погребняк.
Актриса поспешила ответить на предложение модели и написала ответ в личном блоге.
"В такие игрульки я предпочитаю играть со своими двумя дочерьми, а третью дочку я не удочеряла", — высказалась Хилькевич.
Похожий конфликт разгорелся на днях между Ксенией Собчак и Ксенией Бородиной. В комментариях под одним из постов журналистки телеведущая заявила, что ей больше нравились прежние образы Собчак. В ответ на это жена Константина Богомолова упрекнула оппонентку за то, что та в свое время одевалась на Черкизовском рынке, и попросила Бородину не давать непрошеных советов.