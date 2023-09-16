Стали известны причины развода Хью Джекмана с женой
2023 год войдет в историю как год звездных разводов, которых никто не ожидал. Натали Портман, Софи Тернер, а теперь и Хью Джекман разводится с супругой Деборрой-Ли Фернесс. Напомним, что 54-летний исполнитель роли Росомахи и 67-летняя актриса прожили в браке 27 лет и воспитали двоих приемных детей — 23-летнего сына Оскара и 18-летнюю дочь Аву.
В заявлении о разводе супруги заявили, что хотят расстаться полюбовно и благодарны друг другу за годы, проведенные вместе. Разглашать детали разрыва пара не стала, однако британский таблоид Daily Mail сумел узнать подробности у инсайдера. По словам источника, брак дал трещину во время карантина, и окончательно развалился во время забастовки сценаристов.
«По прошествии последних нескольких лет любовь, которую они испытывали друг к другу, превратилась скорее в дружбу, которая была разрушена во время COVID, поскольку карантин совсем не помог их браку и осложнил их отношения. [ ] Они работали над этим, но не смогли вернуть угасшие чувства. Забастовки поставили их в такое же затруднительное положение, как и COVID. Хью обнаружил, что той магии, которая была у них когда-то, больше нет. У Деб были схожие опасения и мысли, и расставание — лучший вариант. Они никогда не будут говорить друг о друге негативно, просто время для них прошло, и они это принимают»
Источник Daily Mail
Что ж, надеемся, развод пройдет мирно, а все герои этой истории снова в конце концов обретут личное счастье.