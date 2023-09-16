Стали известны причины развода Хью Джекмана с женой

«По прошествии последних нескольких лет любовь, которую они испытывали друг к другу, превратилась скорее в дружбу, которая была разрушена во время COVID, поскольку карантин совсем не помог их браку и осложнил их отношения. [ ] Они работали над этим, но не смогли вернуть угасшие чувства. Забастовки поставили их в такое же затруднительное положение, как и COVID. Хью обнаружил, что той магии, которая была у них когда-то, больше нет. У Деб были схожие опасения и мысли, и расставание — лучший вариант. Они никогда не будут говорить друг о друге негативно, просто время для них прошло, и они это принимают»