Фрик-звезда нулевых Света Яковлева вернулась в светскую жизнь Москвы

Спешим вам сообщить, что природа настолько очистилась, что даже Света Яковлева вернулась в светскую жизнь столицы. Super заметил легенду нуелвых на презентации «Плюс Студии».

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Признаться честно, мы (да и все остальные гости мероприятия) совсем не ожидали увидеть фрик-звезду на киношной вечеринке. Стоит отметить, что светская львица почти не изменилась с тех времен, когда ее имя было у всех на слуху.

Если вы вдруг не знакомы с этой персоной, рассказываем. Эпатажная звезда Света Яковлева впервые громко заявила о себе в 2010 году. По Сети активно распространялись фото с гламурных вечеринок столицы, которые она посещала в экстравагантных нарядах, с непричесанными волосами и небрежным макияжем. Она прославилась благодаря своему вызывающему поведению, отсутствию вкуса и частично зубов.

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В Сети ее окрестили «беззубой светской львицей», но сама Светлана позиционировала себя как Пэрис Хилтон, не меньше. Вскоре Яковлева обзавелась армией поклонников и начала покорять телевидение, посещая всевозможные шоу — от «Давай поженимся» до «Прямого эфира».

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Сегодня же Света продолжает изображать богатую жизнь и называть себя персоной VIP. Super немного понаблюдал за Светланой на мероприятии «Плюс Студии». Весь вечер девушка активно заводила новые знакомства, очень много фотографировалась, снимала видео и не уходила далеко от бара.

Хоть что-то в этом мире стабильно. Впрочем, покидала Яковлева мероприятие одна из последних, но уже сняв каблуки и переодевшись в розовые лосины. Комфорт превыше всего!