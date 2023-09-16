Костенко прокомментировала их с Тарасовым шок-видео, снятое при детях

«Вам нужно побыть в мужской компании и тогда вы вообще с ума сойдете. Просто не все люди к инстаграму (запрещен в РФ) относятся серьезно и воспринимают все буквально. Для кого-то это площадка для заработка, для кого-то — инструмент влияния, для кого-то — способ казаться, а не быть, для кого-то — возможность увидеть себя в других (столкнуться с собой и реальной своей проблемой) и так и не понять это. Можно продолжать бесконечно»