Костенко прокомментировала их с Тарасовым шок-видео, снятое при детях

Костенко прокомментировала их с Тарасовым видео, снятое при детях
Нам начинает казаться, что любимое занятие Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко — провоцировать подписчиков. В памяти поклонников все еще свежо декабрьское шок-видео, на котором футболист во время игры с четырехлетней дочкой говорит о сексе. На днях семейство Тарасовых пополнило свою коллекцию еще одним роликом не менее странного содержания.
В инстаграме (запрещен в РФ) в рубрике «Вопрос-ответ» у Дмитрия спросили, занимаются ли они с женой оральным сексом?
В ответ спортсмен опубликовал видео, на котором его супруга имитирует минет, а сам футболист делает вид, что получает удовольствие. Все бы ничего, да вот только за всем происходящим наблюдали их маленькие дети. Подписчики Тарасовых шутку не оценили и восприняли их поступок крайне негативно. Сегодня Анастасия решила наконец-то прокомментировать ситуацию.
Супруга Дмитрия Тарасова заявила в своих сторис, что далеко не все люди относятся к социальным сетям серьезно и воспринимают все буквально.
«Вам нужно побыть в мужской компании и тогда вы вообще с ума сойдете. Просто не все люди к инстаграму (запрещен в РФ) относятся серьезно и воспринимают все буквально. Для кого-то это площадка для заработка, для кого-то — инструмент влияния, для кого-то — способ казаться, а не быть, для кого-то — возможность увидеть себя в других (столкнуться с собой и реальной своей проблемой) и так и не понять это. Можно продолжать бесконечно»
Помимо этого Анастасия намекнула на то, что шумиху вокруг данной истории раздули СМИ и пошлые подписчики. На самом деле, по словам Костенко, она всего лишь завязывала шнурки и именно это увидели их дети.