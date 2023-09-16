Дэвид Бекхэм сделал новую татуировку в честь жены

Футболист и бизнесмен Дэвид Бекхэм сделал новую татуировку, которую посвятил своей жене Виктории. Об этом сообщает The Sun.

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Как известно, у Дэвида Бекхэма есть более 60 татуировок, посвященных детям, жене и карьере. На днях он сделал еще одну, которую посвятил Виктории. Футболист набил слово Posh на пальце. Именно таким было ее прозвище в группе Spice Girls.

Виктория познакомилась с будущим мужем Дэвидом в 1997 году на футбольном матче, на который ее позвала коллега по группе Spice Girls Мел Си. Меньше чем через год после знакомства Виктория и Дэвид объявили о своей помолвке, а 4 июля 1999 года поженились. У пары четверо детей: сыновья Бруклин, Круз и Ромео и дочь Харпер.