Дэвид Бекхэм сделал новую татуировку в честь жены

Футболист и бизнесмен Дэвид Бекхэм сделал новую татуировку, которую посвятил своей жене Виктории. Об этом сообщает The Sun.
Как известно, у Дэвида Бекхэма есть более 60 татуировок, посвященных детям, жене и карьере. На днях он сделал еще одну, которую посвятил Виктории. Футболист набил слово Posh на пальце. Именно таким было ее прозвище в группе Spice Girls.
Виктория познакомилась с будущим мужем Дэвидом в 1997 году на футбольном матче, на который ее позвала коллега по группе Spice Girls Мел Си. Меньше чем через год после знакомства Виктория и Дэвид объявили о своей помолвке, а 4 июля 1999 года поженились. У пары четверо детей: сыновья Бруклин, Круз и Ромео и дочь Харпер.
Недавно пара приобрела дом за £6 миллионов и потратила еще несколько миллионов на его перестройку и ремонт. Сейчас на территории располагается футбольное поле, трибуна для зрителей, открытый бассейн, сауна, гараж и шатер в стиле сафари, покупка которого обошлась супругам в £50 тысяч.